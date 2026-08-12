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Análisis técnico de Tutorial (TUT) de hoy

Análisis técnico de Tutorial (TUT) de hoy

La página de análisis de Tutorial proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TUT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tutorial a continuación.

Cambio de precio de Tutorial (TUT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.071101--+200.40%+482.22%+481.50%
Obtén más información sobre el precio de Tutorial

Indicadores técnicos de Tutorial

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tutorial en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 4
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 0Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07132
0.0713
R2
0.0713
0.07128
R1
0.07127
0.07127
PP
0.07125
0.07125
S1
0.07122
0.07123
S2
0.0712
0.07122
S3
0.07117
0.0712

Señales del mercado de Tutorial

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-2.67M
$10.44 M
$13.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.35M
Compras activas en 3 días
$30.65 M
Ventas activas en 3 días
$30.31 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.53M
Compras activas en 7 días
$77.21 M
Ventas activas en 7 días
$76.68 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Tutorial

Ingresos netosPrecio de TUTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.34 M0.07
2026-08-11$0.34 M0.09
2026-08-10$1.73 M0.12
2026-08-09$8.47 M0.15
2026-08-08$2.29 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TUT/USDT
$0.070888
$0.070888$0.070888
-24.89%
30.23M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TUT
TUT
USD
USD

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