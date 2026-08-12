Análisis técnico de Tutorial (TUT) de hoy La página de análisis de Tutorial proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TUT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tutorial a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Tutorial (TUT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.071101 -- +200.40% +482.22% +481.50%

Indicadores técnicos de Tutorial

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tutorial en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 4 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07132 0.0713 R2 0.0713 0.07128 R1 0.07127 0.07127 PP 0.07125 0.07125 S1 0.07122 0.07123 S2 0.0712 0.07122 S3 0.07117 0.0712

Señales del mercado de Tutorial Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.67M $10.44 M $13.11 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.35M Compras activas en 3 días $30.65 M Ventas activas en 3 días $30.31 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.53M Compras activas en 7 días $77.21 M Ventas activas en 7 días $76.68 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Tutorial Ingresos netos Precio de TUTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.34 M 0.07 2026-08-11 $0.34 M 0.09 2026-08-10 $1.73 M 0.12 2026-08-09 $8.47 M 0.15 2026-08-08 $2.29 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Tutorial (TUT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Tutorial en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TUT / USDT $0.070888 $0.070888 $0.070888 -24.89% 30.23M (USDT) Trade