Análisis técnico de Turtle (TURTLE) de hoy La página de análisis de Turtle proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TURTLE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Turtle a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Turtle (TURTLE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04447 -- +7.05% +34.63% -11.56%

Indicadores técnicos de Turtle

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Turtle en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04454 0.04453 R2 0.04453 0.04452 R1 0.04451 0.04452 PP 0.0445 0.0445 S1 0.04448 0.04449 S2 0.04447 0.04449 S3 0.04445 0.04447

Señales del mercado de Turtle Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.02M $5.84 M $6.86 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Turtle Ingresos netos Precio de TURTLEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.03 M 0.05 2026-08-08 -$0.02 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Turtle (TURTLE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Turtle en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TURTLE / USDT $0.04446 $0.04446 $0.04446 0.00% 1.37M (USDT) Trade