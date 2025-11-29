Precio de Tuna Chain hoy

El precio actual de Tuna Chain (TUNACHAIN) hoy es $ 0.0003303, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TUNACHAIN a USD es $ 0.0003303 por TUNACHAIN.

Tuna Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TUNACHAIN. Durante las últimas 24 horas, TUNACHAIN cotiza entre $ 0.0003296 (bajo) y $ 0.0003314 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TUNACHAIN experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -9.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.37K.

Información del mercado de Tuna Chain (TUNACHAIN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.36K$ 69.36K $ 69.36K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Tuna Chain es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.37K. El suministro circulante de TUNACHAIN es de --, con un suministro total de 210000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.36K.