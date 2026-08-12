Análisis técnico de Test (TST) de hoy La página de análisis de Test proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Test a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Test (TST) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01513 -- +51.05% +41.93% -23.51%

Indicadores técnicos de Test

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Test en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 0 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01534 0.01532 R2 0.01532 0.0153 R1 0.01529 0.01529 PP 0.01527 0.01527 S1 0.01524 0.01525 S2 0.01522 0.01524 S3 0.01519 0.01522

Señales del mercado de Test Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.65M $6.87 M $7.52 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $3.66 M Ventas activas en 3 días $3.69 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $5.76 M Ventas activas en 7 días $5.81 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Test Ingresos netos Precio de TSTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.07 M 0.02 2026-08-11 -$1.15 M 0.02 2026-08-10 -$1.01 M 0.02 2026-08-09 -$0.86 M 0.02 2026-08-08 -$0.71 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Test (TST) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Test en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TST / USDT $0.015171 $0.015171 $0.015171 -7.16% 27.59M (USDT) Trade TST / USDC $0.015233 $0.015233 $0.015233 -6.31% 3.48M (USDT) Trade