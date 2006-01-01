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Análisis técnico de Swarm Network (TRUTH) de hoy
Cambio de precio de Swarm Network (TRUTH)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.01328
|--
|+4.02%
|+16.13%
|-37.64%
Indicadores técnicos de Swarm Network
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Swarm Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 0
|Comprar 14
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 8
|Mantener 1
|Comprar 3
Señales del mercado de Swarm Network
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Swarm Network
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
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