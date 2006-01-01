Análisis técnico de Swarm Network (TRUTH) de hoy La página de análisis de Swarm Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRUTH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Swarm Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Swarm Network (TRUTH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01328 -- +4.02% +16.13% -37.64%

Indicadores técnicos de Swarm Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Swarm Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.013363 0.013362 R2 0.013362 0.013362 R1 0.013362 0.013362 PP 0.013361 0.013361 S1 0.013361 0.013361 S2 0.01336 0.013361 S3 0.01336 0.01336

Señales del mercado de Swarm Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.24M $4.27 M $4.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $0.38 M Ventas activas en 7 días $0.37 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Swarm Network Ingresos netos Precio de TRUTHUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Swarm Network (TRUTH) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Swarm Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TRUTH / USDT $0.01328 $0.01328 $0.01328 -0.18% 9.33M (USDT) Trade