Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Swarm Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Swarm Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de TRUTH

Info. de precios de TRUTH

¿Qué es TRUTH?

Whitepaper de TRUTH

Sitio web oficial de TRUTH

Tokenomía de TRUTH

Pronóstico de precios de TRUTH

Historial de TRUTH

Guía de compra de TRUTH

Conversor de moneda fiat a TRUTH

Spot de TRUTH

Futuros USDT-M de TRUTH

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Swarm Network (TRUTH) de hoy

Análisis técnico de Swarm Network (TRUTH) de hoy

La página de análisis de Swarm Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRUTH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Swarm Network a continuación.

Cambio de precio de Swarm Network (TRUTH)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01328--+4.02%+16.13%-37.64%
Obtén más información sobre el precio de Swarm Network

Indicadores técnicos de Swarm Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Swarm Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 1
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 1Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.013363
0.013362
R2
0.013362
0.013362
R1
0.013362
0.013362
PP
0.013361
0.013361
S1
0.013361
0.013361
S2
0.01336
0.013361
S3
0.01336
0.01336

Señales del mercado de Swarm Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.24M
$4.27 M
$4.51 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.09 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$0.38 M
Ventas activas en 7 días
$0.37 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Swarm Network

Ingresos netosPrecio de TRUTHUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Swarm Network

Opera Swarm Network (TRUTH) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Swarm Network en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TRUTH/USDT
$0.01328
$0.01328$0.01328
-0.18%
9.33M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de TRUTH a USD

Monto

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01328 USD