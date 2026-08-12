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Análisis técnico de Intuition (TRUST) de hoy

Análisis técnico de Intuition (TRUST) de hoy

La página de análisis de Intuition proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRUST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Intuition a continuación.

Cambio de precio de Intuition (TRUST)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05151---0.51%+3.85%-25.99%
Obtén más información sobre el precio de Intuition

Indicadores técnicos de Intuition

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Intuition en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 15
Mantener 2
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05166
0.05165
R2
0.05165
0.05163
R1
0.05162
0.05162
PP
0.05161
0.05161
S1
0.05158
0.05159
S2
0.05157
0.05158
S3
0.05154
0.05157

Señales del mercado de Intuition

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.08M
$1.13 M
$1.21 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Intuition

Ingresos netosPrecio de TRUSTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.05
2026-08-11-$0.01 M0.05
2026-08-10$0.02 M0.05
2026-08-09$0.02 M0.05
2026-08-08-$0.02 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TRUST/USDT
$0.05151
$0.05151$0.05151
+1.83%
1.21M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TRUST
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USD

1 TRUST = 0.05151 USD