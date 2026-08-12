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Cambio de precio de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.494 -- +1.28% -3.18% -36.29%

Flujo de capital de OFFICIAL TRUMP Ingresos netos Precio de TRUMPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.19 M 1.49 2026-08-11 -$0.93 M 1.47 2026-08-10 -$0.06 M 1.49 2026-08-09 -$0.01 M 1.51 2026-08-08 $0.44 M 1.50 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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