Análisis técnico de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) de hoy
Cambio de precio de OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.494
|--
|+1.28%
|-3.18%
|-36.29%
Flujo de capital de OFFICIAL TRUMP
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.19 M
|1.49
|2026-08-11
|-$0.93 M
|1.47
|2026-08-10
|-$0.06 M
|1.49
|2026-08-09
|-$0.01 M
|1.51
|2026-08-08
|$0.44 M
|1.50
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