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Análisis técnico de TROLL (TROLLSOL) de hoy

Análisis técnico de TROLL (TROLLSOL) de hoy

La página de análisis de TROLL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TROLLSOL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TROLL a continuación.

Cambio de precio de TROLL (TROLLSOL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.038791---3.01%-28.93%-66.71%
Obtén más información sobre el precio de TROLL

Indicadores técnicos de TROLL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TROLL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 3
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03839
0.03836
R2
0.03836
0.03832
R1
0.03829
0.0383
PP
0.03826
0.03826
S1
0.03819
0.03822
S2
0.03816
0.0382
S3
0.03809
0.03816

Señales del mercado de TROLL

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$0.11 M
$0.13 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.03 M
Ventas activas en 7 días
$0.03 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de TROLL

Ingresos netosPrecio de TROLLSOLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TROLLSOL/USDT
$0.038791
$0.038791$0.038791
+3.95%
2.20M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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