Análisis técnico de TROLL (TROLLSOL) de hoy La página de análisis de TROLL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TROLLSOL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TROLL a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TROLL (TROLLSOL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.038791 -- -3.01% -28.93% -66.71%

Indicadores técnicos de TROLL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TROLL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 3 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03839 0.03836 R2 0.03836 0.03832 R1 0.03829 0.0383 PP 0.03826 0.03826 S1 0.03819 0.03822 S2 0.03816 0.0382 S3 0.03809 0.03816

Señales del mercado de TROLL Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $0.11 M $0.13 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.03 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TROLL Ingresos netos Precio de TROLLSOLUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TROLL (TROLLSOL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TROLL en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TROLLSOL / USDT $0.038791 $0.038791 $0.038791 +3.95% 2.20M (USDT) Trade