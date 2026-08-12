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|--
|+1.08%
|-3.01%
|-39.98%
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|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.04 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.03 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-08
|-$0.02 M
|0.00
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