Análisis técnico de TROLL (TROLL) de hoy La página de análisis de TROLL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TROLL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TROLL a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TROLL (TROLL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000000001676 -- +1.08% -3.01% -39.98%

Flujo de capital de TROLL Ingresos netos Precio de TROLLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 2026-08-08 -$0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TROLL (TROLL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TROLL en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TROLL / USDT $0.000000001676 $0.000000001676 $0.000000001676 -1.06% 32213.69B (USDT) Trade