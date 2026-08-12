Análisis técnico de TRIA (TRIA) de hoy La página de análisis de TRIA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TRIA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TRIA (TRIA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00819 -- -2.50% +0.86% -82.10%

Indicadores técnicos de TRIA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TRIA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 6 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.008207 0.008207 R2 0.008207 0.008206 R1 0.008206 0.008206 PP 0.008206 0.008206 S1 0.008205 0.008205 S2 0.008205 0.008205 S3 0.008204 0.008205

Señales del mercado de TRIA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.23M $1.06 M $1.29 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $0.22 M Ventas activas en 3 días $0.27 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.66 M Ventas activas en 7 días $0.68 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TRIA Ingresos netos Precio de TRIAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.19 M 0.01 2026-08-10 -$0.11 M 0.01 2026-08-09 -$0.07 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TRIA (TRIA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TRIA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TRIA / USDT $0.00819 $0.00819 $0.00819 +1.36% 2.21M (USDT) Trade