Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre TRIA, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre TRIA, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de TRIA

Info. de precios de TRIA

¿Qué es TRIA?

Sitio web oficial de TRIA

Tokenomía de TRIA

Pronóstico de precios de TRIA

Historial de TRIA

Guía de compra de TRIA

Conversor de moneda fiat a TRIA

Spot de TRIA

Futuros USDT-M de TRIA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de TRIA (TRIA) de hoy

Análisis técnico de TRIA (TRIA) de hoy

La página de análisis de TRIA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TRIA a continuación.

Cambio de precio de TRIA (TRIA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00819---2.50%+0.86%-82.10%
Obtén más información sobre el precio de TRIA

Indicadores técnicos de TRIA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TRIA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 6
Comprar 14
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.008207
0.008207
R2
0.008207
0.008206
R1
0.008206
0.008206
PP
0.008206
0.008206
S1
0.008205
0.008205
S2
0.008205
0.008205
S3
0.008204
0.008205

Señales del mercado de TRIA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.23M
$1.06 M
$1.29 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$0.22 M
Ventas activas en 3 días
$0.27 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.66 M
Ventas activas en 7 días
$0.68 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de TRIA

Ingresos netosPrecio de TRIAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.19 M0.01
2026-08-10-$0.11 M0.01
2026-08-09-$0.07 M0.01
2026-08-08-$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre TRIA

Opera TRIA (TRIA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TRIA en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TRIA/USDT
$0.00819
$0.00819$0.00819
+1.36%
2.21M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de TRIA a USD

Monto

TRIA
TRIA
USD
USD

1 TRIA = 0.00818 USD