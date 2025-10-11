El precio en vivo de Tren Finance hoy es de 0.00005579 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de TREN en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de TREN en MEXC ahora.El precio en vivo de Tren Finance hoy es de 0.00005579 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de TREN en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de TREN en MEXC ahora.

Más información de TREN

Info. de precios de TREN

Whitepaper de TREN

Sitio web oficial de TREN

Tokenomía de TREN

Pronóstico de precios de TREN

Historial de TREN

Guía de compra de TREN

Conversor de moneda fiat a TREN

Spot de TREN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Tren Finance

Precio de Tren Finance(TREN)

Precio en vivo de 1 TREN en USD:

$0.00005579
$0.00005579$0.00005579
+3.27%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Tren Finance (TREN)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:11:56 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Tren Finance (TREN)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00005387
$ 0.00005387$ 0.00005387
24H Mín
$ 0.00005583
$ 0.00005583$ 0.00005583
24H Máx

$ 0.00005387
$ 0.00005387$ 0.00005387

$ 0.00005583
$ 0.00005583$ 0.00005583

--
----

--
----

+1.73%

+3.27%

-23.64%

-23.64%

El precio en tiempo real de Tren Finance (TREN) es de $ 0.00005579. Durante las últimas 24 horas, TREN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00005387 y un máximo de $ 0.00005583, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TREN es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, TREN ha cambiado en un +1.73% en la última hora, +3.27% en 24 horas y -23.64% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Tren Finance (TREN)

--
----

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

La capitalización de mercado actual de Tren Finance es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.87K. El suministro circulante de TREN es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.79K.

Historial de precios de Tren Finance (TREN) en USD

Siga los cambios de precios de Tren Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.0000017666+3.27%
30 Días$ -0.00007771-58.21%
60 Días$ -0.00029431-84.07%
90 Días$ -0.00751421-99.27%
Cambio de precio de Tren Finance hoy

Hoy, TREN registró un cambio de $ +0.0000017666 (+3.27%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Tren Finance en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.00007771 (-58.21%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Tren Finance en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TREN experimentó un cambio de $ -0.00029431 (-84.07%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Tren Finance en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.00751421 (-99.27%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Tren Finance (TREN)?

Consulta la página Historial de precios de Tren Finance ahora.

Qué es Tren Finance (TREN)

Tren Finance es el primer protocolo de préstamos con stablecoins totalmente autónomo e impulsado por inteligencia artificial (IA), donde más de 20 agentes especializados gestionan todas las operaciones sin intervención humana. Permite pedir préstamos respaldados por tokens LP, depósitos en mercados monetarios y posiciones de restaking, lo que desbloquea miles de millones en liquidez inactiva. El modelo de préstamo peer-to-agent de Tren, llamado Malone, permite a los usuarios solicitar préstamos instantáneos directamente con condiciones personalizadas, utilizando cualquier activo on-chain como garantía, incluidos NFT, tokens bloqueados por período de adquisición y activos recién lanzados. Las condiciones del préstamo se adaptan según el historial del usuario, lo que se traduce en una experiencia completamente optimizada y flexible.

Tren Finance está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Tren Finance de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de TREN para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Tren Finance en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Tren Finance sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Tren Finance (USD)

¿Cuánto valdrá Tren Finance (TREN) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Tren Finance (TREN) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Tren Finance.

¡Consulta la predicción del precio de Tren Finance ahora!

Tokenómica de Tren Finance (TREN)

Entender la tokenómica de Tren Finance (TREN) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de TREN!

Cómo comprar Tren Finance (TREN)

¿Buscas cómo comprar Tren Finance? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Tren Finance en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

TREN a monedas locales

1 Tren Finance (TREN) en VND
1.46811385
1 Tren Finance (TREN) en AUD
A$0.0000859166
1 Tren Finance (TREN) en GBP
0.0000412846
1 Tren Finance (TREN) en EUR
0.0000479794
1 Tren Finance (TREN) en USD
$0.00005579
1 Tren Finance (TREN) en MYR
RM0.0002354338
1 Tren Finance (TREN) en TRY
0.0023342536
1 Tren Finance (TREN) en JPY
¥0.00842429
1 Tren Finance (TREN) en ARS
ARS$0.0789104918
1 Tren Finance (TREN) en RUB
0.0045334954
1 Tren Finance (TREN) en INR
0.0049513625
1 Tren Finance (TREN) en IDR
Rp0.9298329614
1 Tren Finance (TREN) en KRW
0.0796999203
1 Tren Finance (TREN) en PHP
0.0032536728
1 Tren Finance (TREN) en EGP
￡E.0.0026533724
1 Tren Finance (TREN) en BRL
R$0.0003074029
1 Tren Finance (TREN) en CAD
C$0.000078106
1 Tren Finance (TREN) en BDT
0.0067639796
1 Tren Finance (TREN) en NGN
0.0815638642
1 Tren Finance (TREN) en COP
$0.2162398084
1 Tren Finance (TREN) en ZAR
R.0.000976325
1 Tren Finance (TREN) en UAH
0.0023124955
1 Tren Finance (TREN) en TZS
T.Sh.0.1367401742
1 Tren Finance (TREN) en VES
Bs0.01054431
1 Tren Finance (TREN) en CLP
$0.05327945
1 Tren Finance (TREN) en PKR
Rs0.0157283168
1 Tren Finance (TREN) en KZT
0.029897861
1 Tren Finance (TREN) en THB
฿0.0018221014
1 Tren Finance (TREN) en TWD
NT$0.0017138688
1 Tren Finance (TREN) en AED
د.إ0.0002047493
1 Tren Finance (TREN) en CHF
Fr0.0000440741
1 Tren Finance (TREN) en HKD
HK$0.0004340462
1 Tren Finance (TREN) en AMD
֏0.021244832
1 Tren Finance (TREN) en MAD
.د.م0.0005088048
1 Tren Finance (TREN) en MXN
$0.0010371361
1 Tren Finance (TREN) en SAR
ريال0.0002092125
1 Tren Finance (TREN) en ETB
Br0.0081871825
1 Tren Finance (TREN) en KES
KSh0.0071807309
1 Tren Finance (TREN) en JOD
د.أ0.00003955511
1 Tren Finance (TREN) en PLN
0.0002041914
1 Tren Finance (TREN) en RON
лв0.0002443602
1 Tren Finance (TREN) en SEK
kr0.0005305629
1 Tren Finance (TREN) en BGN
лв0.0000937272
1 Tren Finance (TREN) en HUF
Ft0.0188603674
1 Tren Finance (TREN) en CZK
0.0011671268
1 Tren Finance (TREN) en KWD
د.ك0.00001701595
1 Tren Finance (TREN) en ILS
0.0001824333
1 Tren Finance (TREN) en BOB
Bs0.0003843931
1 Tren Finance (TREN) en AZN
0.000094843
1 Tren Finance (TREN) en TJS
SM0.0005143838
1 Tren Finance (TREN) en GEL
0.000150633
1 Tren Finance (TREN) en AOA
Kz0.0511365561
1 Tren Finance (TREN) en BHD
.د.ب0.00002092125
1 Tren Finance (TREN) en BMD
$0.00005579
1 Tren Finance (TREN) en DKK
kr0.0003581718
1 Tren Finance (TREN) en HNL
L0.0014583506
1 Tren Finance (TREN) en MUR
0.0025373292
1 Tren Finance (TREN) en NAD
$0.0009573564
1 Tren Finance (TREN) en NOK
kr0.0005645948
1 Tren Finance (TREN) en NZD
$0.0000970746
1 Tren Finance (TREN) en PAB
B/.0.00005579
1 Tren Finance (TREN) en PGK
K0.0002365496
1 Tren Finance (TREN) en QAR
ر.ق0.0002025177
1 Tren Finance (TREN) en RSD
дин.0.0056264215
1 Tren Finance (TREN) en UZS
soʻm0.6721685201
1 Tren Finance (TREN) en ALL
L0.0046445175
1 Tren Finance (TREN) en ANG
ƒ0.0000998641
1 Tren Finance (TREN) en AWG
ƒ0.0000998641
1 Tren Finance (TREN) en BBD
$0.00011158
1 Tren Finance (TREN) en BAM
KM0.0000937272
1 Tren Finance (TREN) en BIF
Fr0.16502682
1 Tren Finance (TREN) en BND
$0.0000719691
1 Tren Finance (TREN) en BSD
$0.00005579
1 Tren Finance (TREN) en JMD
$0.0089303053
1 Tren Finance (TREN) en KHR
0.2240559874
1 Tren Finance (TREN) en KMF
Fr0.02365496
1 Tren Finance (TREN) en LAK
1.2128260627
1 Tren Finance (TREN) en LKR
Rs0.0168089691
1 Tren Finance (TREN) en MDL
L0.000942851
1 Tren Finance (TREN) en MGA
Ar0.2490621812
1 Tren Finance (TREN) en MOP
P0.0004446463
1 Tren Finance (TREN) en MVR
0.000853587
1 Tren Finance (TREN) en MWK
MK0.0963554669
1 Tren Finance (TREN) en MZN
MT0.003564981
1 Tren Finance (TREN) en NPR
Rs0.007888706
1 Tren Finance (TREN) en PYG
0.39013947
1 Tren Finance (TREN) en RWF
Fr0.08072813
1 Tren Finance (TREN) en SBD
$0.0004591517
1 Tren Finance (TREN) en SCR
0.0007944496
1 Tren Finance (TREN) en SRD
$0.0021406623
1 Tren Finance (TREN) en SVC
$0.0004859309
1 Tren Finance (TREN) en SZL
L0.0009567985
1 Tren Finance (TREN) en TMT
m0.000195265
1 Tren Finance (TREN) en TND
د.ت0.00016352049
1 Tren Finance (TREN) en TTD
$0.0003771404
1 Tren Finance (TREN) en UGX
Sh0.19035548
1 Tren Finance (TREN) en XAF
Fr0.03146556
1 Tren Finance (TREN) en XCD
$0.000150633
1 Tren Finance (TREN) en XOF
Fr0.03146556
1 Tren Finance (TREN) en XPF
Fr0.00569058
1 Tren Finance (TREN) en BWP
P0.0007883127
1 Tren Finance (TREN) en BZD
$0.00011158
1 Tren Finance (TREN) en CVE
$0.0052916815
1 Tren Finance (TREN) en DJF
Fr0.00987483
1 Tren Finance (TREN) en DOP
$0.0035019383
1 Tren Finance (TREN) en DZD
د.ج0.0072605106
1 Tren Finance (TREN) en FJD
$0.0001266433
1 Tren Finance (TREN) en GNF
Fr0.4809098
1 Tren Finance (TREN) en GTQ
Q0.0004251198
1 Tren Finance (TREN) en GYD
$0.0116199412
1 Tren Finance (TREN) en ISK
kr0.00675059

Tren Finance Recurso

Para conocer Tren Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Tren Finance
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Tren Finance

¿Cuánto vale Tren Finance (TREN) hoy?
El precio en vivo de TREN en USD es de 0.00005579 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de TREN en USD?
El precio actual de TREN en USD es de $ 0.00005579. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Tren Finance?
La capitalización de mercado de TREN es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de TREN?
El suministro circulante de TREN es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de TREN?
TREN alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de TREN?
TREN vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de TREN?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para TREN es de $ 54.87K USD.
¿TREN subirá más este año?
El precio de TREN podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de TREN para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:11:56 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Tren Finance (TREN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de TREN a USD

Monto

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00005579 USD

Opera TREN

TREN/USDT
$0.00005579
$0.00005579$0.00005579
+3.21%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros