Qué es Tren Finance (TREN)

Tren Finance es el primer protocolo de préstamos con stablecoins totalmente autónomo e impulsado por inteligencia artificial (IA), donde más de 20 agentes especializados gestionan todas las operaciones sin intervención humana. Permite pedir préstamos respaldados por tokens LP, depósitos en mercados monetarios y posiciones de restaking, lo que desbloquea miles de millones en liquidez inactiva. El modelo de préstamo peer-to-agent de Tren, llamado Malone, permite a los usuarios solicitar préstamos instantáneos directamente con condiciones personalizadas, utilizando cualquier activo on-chain como garantía, incluidos NFT, tokens bloqueados por período de adquisición y activos recién lanzados. Las condiciones del préstamo se adaptan según el historial del usuario, lo que se traduce en una experiencia completamente optimizada y flexible.

Predicción del precio de Tren Finance (USD)

¿Cuánto valdrá Tren Finance (TREN) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Tren Finance (TREN) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Tren Finance.

Tokenómica de Tren Finance (TREN)

Entender la tokenómica de Tren Finance (TREN) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de TREN!

Cómo comprar Tren Finance (TREN)

TREN a monedas locales

Tren Finance Recurso

Para conocer Tren Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Tren Finance ¿Cuánto vale Tren Finance (TREN) hoy? El precio en vivo de TREN en USD es de 0.00005579 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de TREN en USD? $ 0.00005579 . Consulta el El precio actual de TREN en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de Tren Finance? La capitalización de mercado de TREN es de -- USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de TREN? El suministro circulante de TREN es de -- USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de TREN? TREN alcanzó un precio ATH de -- USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de TREN? TREN vio un precio ATL de -- USD . ¿Cuál es el volumen de trading de TREN? El volumen de trading en vivo de 24 horas para TREN es de $ 54.87K USD . ¿TREN subirá más este año? El precio de TREN podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de TREN para obtener un análisis más detallado.

Tiempo (UTC+8) Tipo Información 10-10 18:12:00 Actualizaciones de la Industria Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas 10-09 22:09:00 Actualizaciones de la Industria La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025 10-09 06:24:00 Actualizaciones de la Industria Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000 10-09 00:05:00 Actualizaciones de la Industria Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas 10-08 11:51:08 Actualizaciones de la Industria Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h 10-08 03:05:00 Actualizaciones de la Industria $364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

