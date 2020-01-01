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Análisis técnico de Tradoor (TRADOOR) de hoy

Análisis técnico de Tradoor (TRADOOR) de hoy

La página de análisis de Tradoor proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRADOOR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tradoor a continuación.

Cambio de precio de Tradoor (TRADOOR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.5907--+9.59%+48.52%-13.82%
Obtén más información sobre el precio de Tradoor

Indicadores técnicos de Tradoor

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tradoor en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 4
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 10Mantener 2Comprar 2
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.5934
0.5932
R2
0.5932
0.593
R1
0.593
0.5929
PP
0.5928
0.5928
S1
0.5926
0.5926
S2
0.5924
0.5925
S3
0.5922
0.5924

Señales del mercado de Tradoor

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$4.57 M
$4.88 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.45 M
Ventas activas en 3 días
$0.45 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.05M
Compras activas en 7 días
$1.65 M
Ventas activas en 7 días
$1.71 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Tradoor

Ingresos netosPrecio de TRADOORUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TRADOOR/USDT
$0.5903
$0.5903$0.5903
-2.65%
149.18K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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