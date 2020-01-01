Análisis técnico de Tradoor (TRADOOR) de hoy La página de análisis de Tradoor proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRADOOR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tradoor a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Tradoor (TRADOOR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.5907 -- +9.59% +48.52% -13.82%

Indicadores técnicos de Tradoor

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tradoor en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 4 Comprar 5 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 10 Mantener 2 Comprar 2 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.5934 0.5932 R2 0.5932 0.593 R1 0.593 0.5929 PP 0.5928 0.5928 S1 0.5926 0.5926 S2 0.5924 0.5925 S3 0.5922 0.5924

Señales del mercado de Tradoor Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $4.57 M $4.88 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.45 M Ventas activas en 3 días $0.45 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.05M Compras activas en 7 días $1.65 M Ventas activas en 7 días $1.71 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Tradoor Ingresos netos Precio de TRADOORUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Tradoor (TRADOOR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Tradoor en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TRADOOR / USDT $0.5903 $0.5903 $0.5903 -2.65% 149.18K (USDT) Trade