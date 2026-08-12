Análisis técnico de TOWNS (TOWNS) de hoy La página de análisis de TOWNS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TOWNS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TOWNS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TOWNS (TOWNS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002367 -- +8.23% +25.63% -28.88%

Indicadores técnicos de TOWNS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TOWNS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 2 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002377 0.002374 R2 0.002374 0.002373 R1 0.002373 0.002372 PP 0.00237 0.00237 S1 0.002369 0.002369 S2 0.002366 0.002368 S3 0.002365 0.002366

Señales del mercado de TOWNS Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $1.37 M $1.45 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.25 M Ventas activas en 3 días $0.25 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.71 M Ventas activas en 7 días $0.74 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TOWNS Ingresos netos Precio de TOWNSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.27 M 0.00 2026-08-10 -$0.34 M 0.00 2026-08-09 -$0.34 M 0.00 2026-08-08 -$0.05 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TOWNS (TOWNS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TOWNS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TOWNS / USDT $0.002364 $0.002364 $0.002364 +1.72% 31.20M (USDT) Trade