Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre TOWNS, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre TOWNS, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de TOWNS

Info. de precios de TOWNS

¿Qué es TOWNS?

Whitepaper de TOWNS

Sitio web oficial de TOWNS

Tokenomía de TOWNS

Pronóstico de precios de TOWNS

Historial de TOWNS

Guía de compra de TOWNS

Conversor de moneda fiat a TOWNS

Spot de TOWNS

Futuros USDT-M de TOWNS

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de TOWNS (TOWNS) de hoy

Análisis técnico de TOWNS (TOWNS) de hoy

La página de análisis de TOWNS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TOWNS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TOWNS a continuación.

Cambio de precio de TOWNS (TOWNS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002367--+8.23%+25.63%-28.88%
Obtén más información sobre el precio de TOWNS

Indicadores técnicos de TOWNS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TOWNS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 2
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002377
0.002374
R2
0.002374
0.002373
R1
0.002373
0.002372
PP
0.00237
0.00237
S1
0.002369
0.002369
S2
0.002366
0.002368
S3
0.002365
0.002366

Señales del mercado de TOWNS

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.08M
$1.37 M
$1.45 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.25 M
Ventas activas en 3 días
$0.25 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$0.71 M
Ventas activas en 7 días
$0.74 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de TOWNS

Ingresos netosPrecio de TOWNSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.27 M0.00
2026-08-10-$0.34 M0.00
2026-08-09-$0.34 M0.00
2026-08-08-$0.05 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre TOWNS

Opera TOWNS (TOWNS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TOWNS en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TOWNS/USDT
$0.002364
$0.002364$0.002364
+1.72%
31.20M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de TOWNS a USD

Monto

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.002367 USD