Precio de Alttown hoy

El precio actual de Alttown (TOWN) hoy es $ 0.0011351, con una variación del 14.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOWN a USD es $ 0.0011351 por TOWN.

Alttown actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TOWN. Durante las últimas 24 horas, TOWN cotiza entre $ 0.0011351 (bajo) y $ 0.00168 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TOWN experimentó un cambio de -9.24% en la última hora y de +72.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.60K.

Información del mercado de Alttown (TOWN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Alttown es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.60K. El suministro circulante de TOWN es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.27M.