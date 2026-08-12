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Análisis técnico de Toshi (TOSHI) de hoy

Análisis técnico de Toshi (TOSHI) de hoy

La página de análisis de Toshi proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TOSHI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Toshi a continuación.

Cambio de precio de Toshi (TOSHI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0001031---0.10%-7.21%-43.64%
Obtén más información sobre el precio de Toshi

Indicadores técnicos de Toshi

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Toshi en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 7
Mantener 13
Comprar 6
Medias móviles:MantenerVender 0Mantener 8Comprar 6
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 7Mantener 5Comprar 0
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000103
0.0001029
R2
0.0001029
0.0001029
R1
0.0001029
0.0001029
PP
0.0001028
0.0001028
S1
0.0001028
0.0001028
S2
0.0001027
0.0001028
S3
0.0001027
0.0001027

Señales del mercado de Toshi

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$1.26 M
$1.29 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.15 M
Ventas activas en 7 días
$0.13 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Toshi

Ingresos netosPrecio de TOSHIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00
2026-08-08$0.02 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TOSHI/USDT
$0.0001031
$0.0001031$0.0001031
+2.18%
519.64M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TOSHI
USD
USD

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