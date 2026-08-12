Análisis técnico de Toshi (TOSHI) de hoy La página de análisis de Toshi proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TOSHI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Toshi a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Toshi (TOSHI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0001031 -- -0.10% -7.21% -43.64%

Indicadores técnicos de Toshi

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Toshi en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 7 Mantener 13 Comprar 6 Medias móviles : Mantener Vender 0 Mantener 8 Comprar 6 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 5 Comprar 0 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000103 0.0001029 R2 0.0001029 0.0001029 R1 0.0001029 0.0001029 PP 0.0001028 0.0001028 S1 0.0001028 0.0001028 S2 0.0001027 0.0001028 S3 0.0001027 0.0001027

Señales del mercado de Toshi Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $1.26 M $1.29 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.15 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Toshi Ingresos netos Precio de TOSHIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Toshi (TOSHI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Toshi en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TOSHI / USDT $0.0001031 $0.0001031 $0.0001031 +2.18% 519.64M (USDT) Trade