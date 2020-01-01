Análisis técnico de The Toad Pepe (TOAD) de hoy La página de análisis de The Toad Pepe proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TOAD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Toad Pepe a continuación. Regístrate

Cambio de precio de The Toad Pepe (TOAD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01415 -- +371.66% +371.66% +371.66%

Indicadores técnicos de The Toad Pepe

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Toad Pepe en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 10 Mantener 1 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01441 0.01438 R2 0.01438 0.01436 R1 0.01436 0.01435 PP 0.01433 0.01433 S1 0.01431 0.01431 S2 0.01428 0.0143 S3 0.01426 0.01428

Señales del mercado de The Toad Pepe Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $0.08 M $0.10 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $2.17 M Ventas activas en 3 días $2.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $2.17 M Ventas activas en 7 días $2.15 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de The Toad Pepe Ingresos netos Precio de TOADUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera The Toad Pepe (TOAD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Toad Pepe en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TOAD / USD1 $0.01412 $0.01412 $0.01412 -22.46% 4.23M (USDT) Trade TOAD / USDT $0.01415 $0.01415 $0.01415 -22.42% 16.60M (USDT) Trade