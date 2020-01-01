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Análisis técnico de The Toad Pepe (TOAD) de hoy

Análisis técnico de The Toad Pepe (TOAD) de hoy

La página de análisis de The Toad Pepe proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TOAD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Toad Pepe a continuación.

Cambio de precio de The Toad Pepe (TOAD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01415--+371.66%+371.66%+371.66%
Obtén más información sobre el precio de The Toad Pepe

Indicadores técnicos de The Toad Pepe

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Toad Pepe en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 10
Mantener 1
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 1Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 9Mantener 0Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01441
0.01438
R2
0.01438
0.01436
R1
0.01436
0.01435
PP
0.01433
0.01433
S1
0.01431
0.01431
S2
0.01428
0.0143
S3
0.01426
0.01428

Señales del mercado de The Toad Pepe

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$0.08 M
$0.10 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$2.17 M
Ventas activas en 3 días
$2.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$2.17 M
Ventas activas en 7 días
$2.15 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The Toad Pepe

Ingresos netosPrecio de TOADUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Toad Pepe en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TOAD/USD1
$0.01412
$0.01412$0.01412
-22.46%
4.23M (USDT)
TOAD/USDT
$0.01415
$0.01415$0.01415
-22.42%
16.60M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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