Análisis técnico de The Top Floor Boss (TJR) de hoy La página de análisis de The Top Floor Boss proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TJR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Top Floor Boss a continuación. Regístrate

Cambio de precio de The Top Floor Boss (TJR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0001279 -- -15.86% -43.36% -96.81%

Flujo de capital de The Top Floor Boss Ingresos netos Precio de TJRUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera The Top Floor Boss (TJR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Top Floor Boss en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TJR / USD1 $0.0001296 $0.0001296 $0.0001296 +3.76% 426.52M (USDT) Trade TJR / USDT $0.0001279 $0.0001279 $0.0001279 +2.40% 445.47M (USDT) Trade