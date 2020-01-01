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Análisis técnico de The Top Floor Boss (TJR) de hoy

Análisis técnico de The Top Floor Boss (TJR) de hoy

La página de análisis de The Top Floor Boss proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TJR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Top Floor Boss a continuación.

Cambio de precio de The Top Floor Boss (TJR)

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$0.0001279---15.86%-43.36%-96.81%
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TJR/USD1
$0.0001296
$0.0001296$0.0001296
+3.76%
426.52M (USDT)
TJR/USDT
$0.0001279
$0.0001279$0.0001279
+2.40%
445.47M (USDT)

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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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