Análisis técnico de THENA (THE) de hoy La página de análisis de THENA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de THE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de THENA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de THENA (THE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06006 -- +14.44% +14.22% -41.76%

Indicadores técnicos de THENA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de THENA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 5 Comprar 13 Medias móviles : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06016 0.06016 R2 0.06016 0.06015 R1 0.06015 0.06015 PP 0.06015 0.06015 S1 0.06014 0.06014 S2 0.06014 0.06014 S3 0.06013 0.06014

Señales del mercado de THENA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $1.18 M $1.19 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.43 M Ventas activas en 3 días $0.43 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.66 M Ventas activas en 7 días $0.65 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de THENA Ingresos netos Precio de THEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.06 2026-08-11 -$0.15 M 0.06 2026-08-10 -$0.13 M 0.06 2026-08-09 -$0.02 M 0.06 2026-08-08 $0.01 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera THENA (THE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de THENA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h THE / USDT $0.06006 $0.06006 $0.06006 0.00% 1.20M (USDT) Trade THE / USDC $0.06009 $0.06009 $0.06009 +0.08% 914.20K (USDT) Trade