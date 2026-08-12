Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre THENA, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre THENA, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de THE

Info. de precios de THE

¿Qué es THE?

Whitepaper de THE

Sitio web oficial de THE

Tokenomía de THE

Pronóstico de precios de THE

Historial de THE

Guía de compra de THE

Conversor de moneda fiat a THE

Spot de THE

Futuros USDT-M de THE

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de THENA (THE) de hoy

Análisis técnico de THENA (THE) de hoy

La página de análisis de THENA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de THE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de THENA a continuación.

Cambio de precio de THENA (THE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06006--+14.44%+14.22%-41.76%
Obtén más información sobre el precio de THENA

Indicadores técnicos de THENA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de THENA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 5
Comprar 13
Medias móviles:MantenerVender 5Mantener 3Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06016
0.06016
R2
0.06016
0.06015
R1
0.06015
0.06015
PP
0.06015
0.06015
S1
0.06014
0.06014
S2
0.06014
0.06014
S3
0.06013
0.06014

Señales del mercado de THENA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$1.18 M
$1.19 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.43 M
Ventas activas en 3 días
$0.43 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.66 M
Ventas activas en 7 días
$0.65 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de THENA

Ingresos netosPrecio de THEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.06
2026-08-11-$0.15 M0.06
2026-08-10-$0.13 M0.06
2026-08-09-$0.02 M0.06
2026-08-08$0.01 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre THENA

Opera THENA (THE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de THENA en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
THE/USDT
$0.06006
$0.06006$0.06006
0.00%
1.20M (USDT)
THE/USDC
$0.06009
$0.06009$0.06009
+0.08%
914.20K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de THE a USD

Monto

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.06006 USD