Análisis técnico de TFUEL (TFUEL) de hoy La página de análisis de TFUEL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TFUEL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TFUEL a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TFUEL (TFUEL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007409 -- +2.44% -4.33% -34.84%

Indicadores técnicos de TFUEL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TFUEL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 4 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00734 0.00733 R2 0.00733 0.00733 R1 0.00733 0.00733 PP 0.00732 0.00732 S1 0.00732 0.00732 S2 0.00731 0.00732 S3 0.00731 0.00731

Señales del mercado de TFUEL Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.06M $0.15 M $0.21 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TFUEL Ingresos netos Precio de TFUELUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TFUEL (TFUEL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TFUEL en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TFUEL / USDT $0.007409 $0.007409 $0.007409 +2.48% 7.25M (USDT) Trade