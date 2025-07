Información de Term Finance (TERM)

Term Finance is a fixed rate lending protocol using onchain auctions to originate loans at institutional scale.

Sitio web oficial: https://www.term.finance/ Whitepaper: https://github.com/term-finance/term-finance-contracts/blob/main/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xc3d21f79c3120a4ffda7a535f8005a7c297799bf