Precio de Tenge Tenge hoy

El precio actual de Tenge Tenge (TENGE) hoy es $ 0.000279, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TENGE a USD es $ 0.000279 por TENGE.

Tenge Tenge actualmente está en el puesto #4055 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 TENGE. Durante las últimas 24 horas, TENGE cotiza entre $ 0.0002748 (bajo) y $ 0.0002798 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.002399909686398066, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000117331956742167.

En el corto plazo, TENGE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +7.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.50K.

Información del mercado de Tenge Tenge (TENGE)

Puesto No.4055 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 279.00K$ 279.00K $ 279.00K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Tenge Tenge es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.50K. El suministro circulante de TENGE es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 279.00K.