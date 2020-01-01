Análisis técnico de TENDIES (TENDIES) de hoy La página de análisis de TENDIES proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TENDIES. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TENDIES a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TENDIES (TENDIES) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02206 -- -5.29% +451.50% +451.50%

Indicadores técnicos de TENDIES

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TENDIES en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 4 Comprar 8 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 0 Comprar 7 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 4 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02239 0.02234 R2 0.02234 0.02231 R1 0.02232 0.0223 PP 0.02227 0.02227 S1 0.02225 0.02224 S2 0.0222 0.02223 S3 0.02218 0.0222

Señales del mercado de TENDIES Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.06 M $0.07 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TENDIES Ingresos netos Precio de TENDIESUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TENDIES (TENDIES) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TENDIES en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TENDIES / USD1 $0.02207 $0.02207 $0.02207 +4.34% 2.40M (USDT) Trade TENDIES / USDT $0.02206 $0.02206 $0.02206 +3.71% 3.15M (USDT) Trade