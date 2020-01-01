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Análisis técnico de TENDIES (TENDIES) de hoy

Análisis técnico de TENDIES (TENDIES) de hoy

La página de análisis de TENDIES proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TENDIES. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TENDIES a continuación.

Cambio de precio de TENDIES (TENDIES)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02206---5.29%+451.50%+451.50%
Obtén más información sobre el precio de TENDIES

Indicadores técnicos de TENDIES

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TENDIES en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 14
Mantener 4
Comprar 8
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 0Comprar 7
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 7Mantener 4Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02239
0.02234
R2
0.02234
0.02231
R1
0.02232
0.0223
PP
0.02227
0.02227
S1
0.02225
0.02224
S2
0.0222
0.02223
S3
0.02218
0.0222

Señales del mercado de TENDIES

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.06 M
$0.07 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de TENDIES

Ingresos netosPrecio de TENDIESUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TENDIES/USD1
$0.02207
$0.02207$0.02207
+4.34%
2.40M (USDT)
TENDIES/USDT
$0.02206
$0.02206$0.02206
+3.71%
3.15M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TENDIES
TENDIES
USD
USD

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