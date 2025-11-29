Precio de Taker Protocol hoy

El precio actual de Taker Protocol (TAKER) hoy es $ 0.002449, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAKER a USD es $ 0.002449 por TAKER.

Taker Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TAKER. Durante las últimas 24 horas, TAKER cotiza entre $ 0.002448 (bajo) y $ 0.002507 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TAKER experimentó un cambio de -1.73% en la última hora y de -30.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 478.81K.

Información del mercado de Taker Protocol (TAKER)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 478.81K$ 478.81K $ 478.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Taker Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 478.81K. El suministro circulante de TAKER es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.45M.