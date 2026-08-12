Análisis técnico de Overtake (TAKE) de hoy La página de análisis de Overtake proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAKE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Overtake a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Overtake (TAKE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04838 -- -4.81% +145.21% +98.76%

Indicadores técnicos de Overtake

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Overtake en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 2 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 1 Comprar 11 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04891 0.04883 R2 0.04883 0.04878 R1 0.04878 0.04874 PP 0.0487 0.0487 S1 0.04865 0.04865 S2 0.04856 0.04861 S3 0.04851 0.04856

Señales del mercado de Overtake Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.42M $6.21 M $6.63 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.24 M Ventas activas en 3 días $0.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $2.82 M Ventas activas en 7 días $2.83 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Overtake Ingresos netos Precio de TAKEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.05 2026-08-11 -$0.01 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.06 2026-08-09 $0.00 M 0.06 2026-08-08 -$0.03 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Overtake (TAKE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Overtake en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TAKE / USDT $0.04839 $0.04839 $0.04839 -2.57% 2.34M (USDT) Trade