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Análisis técnico de Overtake (TAKE) de hoy

Análisis técnico de Overtake (TAKE) de hoy

La página de análisis de Overtake proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAKE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Overtake a continuación.

Cambio de precio de Overtake (TAKE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04838---4.81%+145.21%+98.76%
Obtén más información sobre el precio de Overtake

Indicadores técnicos de Overtake

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Overtake en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 9
Mantener 2
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 1Comprar 11
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04891
0.04883
R2
0.04883
0.04878
R1
0.04878
0.04874
PP
0.0487
0.0487
S1
0.04865
0.04865
S2
0.04856
0.04861
S3
0.04851
0.04856

Señales del mercado de Overtake

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.42M
$6.21 M
$6.63 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.24 M
Ventas activas en 3 días
$0.23 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$2.82 M
Ventas activas en 7 días
$2.83 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Overtake

Ingresos netosPrecio de TAKEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.05
2026-08-11-$0.01 M0.05
2026-08-10$0.00 M0.06
2026-08-09$0.00 M0.06
2026-08-08-$0.03 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TAKE/USDT
$0.04839
$0.04839$0.04839
-2.57%
2.34M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TAKE
TAKE
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USD

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