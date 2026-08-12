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Análisis técnico de Taiko (TAIKO) de hoy

Análisis técnico de Taiko (TAIKO) de hoy

La página de análisis de Taiko proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAIKO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Taiko a continuación.

Cambio de precio de Taiko (TAIKO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0697---0.86%-17.03%-40.64%
Obtén más información sobre el precio de Taiko

Indicadores técnicos de Taiko

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Taiko en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 5
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 10
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06991
0.0699
R2
0.0699
0.06989
R1
0.06989
0.06989
PP
0.06988
0.06988
S1
0.06987
0.06987
S2
0.06986
0.06987
S3
0.06985
0.06986

Señales del mercado de Taiko

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.95M
$5.74 M
$6.68 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.07 M
Ventas activas en 7 días
$0.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Taiko

Ingresos netosPrecio de TAIKOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11$0.01 M0.07
2026-08-10$0.01 M0.07
2026-08-09$0.04 M0.07
2026-08-08$0.01 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TAIKO/USDT
$0.0695
$0.0695$0.0695
+1.75%
829.76K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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