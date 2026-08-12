Análisis técnico de Taiko (TAIKO) de hoy La página de análisis de Taiko proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAIKO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Taiko a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Taiko (TAIKO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0697 -- -0.86% -17.03% -40.64%

Indicadores técnicos de Taiko

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Taiko en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 5 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06991 0.0699 R2 0.0699 0.06989 R1 0.06989 0.06989 PP 0.06988 0.06988 S1 0.06987 0.06987 S2 0.06986 0.06987 S3 0.06985 0.06986

Señales del mercado de Taiko Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.95M $5.74 M $6.68 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Taiko Ingresos netos Precio de TAIKOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 $0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.01 M 0.07 2026-08-09 $0.04 M 0.07 2026-08-08 $0.01 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Taiko (TAIKO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Taiko en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TAIKO / USDT $0.0695 $0.0695 $0.0695 +1.75% 829.76K (USDT) Trade