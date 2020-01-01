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Análisis técnico de Tagger (TAG) de hoy

Análisis técnico de Tagger (TAG) de hoy

La página de análisis de Tagger proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tagger a continuación.

Cambio de precio de Tagger (TAG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0012227--+0.75%+26.70%-3.19%
Obtén más información sobre el precio de Tagger

Indicadores técnicos de Tagger

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tagger en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 8
Mantener 8
Comprar 10
Medias móviles:VenderVender 6Mantener 5Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001228
0.001227
R2
0.001227
0.001227
R1
0.001227
0.001227
PP
0.001226
0.001226
S1
0.001226
0.001226
S2
0.001225
0.001226
S3
0.001225
0.001225

Señales del mercado de Tagger

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.41M
$3.71 M
$4.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.17 M
Ventas activas en 3 días
$0.19 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$0.76 M
Ventas activas en 7 días
$0.79 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Tagger

Ingresos netosPrecio de TAGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TAG/USDT
$0.0012227
$0.0012227$0.0012227
+1.69%
50.24M (USDT)
TAG/USD1
$0.0012228
$0.0012228$0.0012228
+1.78%
46.23M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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