Análisis técnico de Tagger (TAG) de hoy La página de análisis de Tagger proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tagger a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Tagger (TAG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0012227 -- +0.75% +26.70% -3.19%

Indicadores técnicos de Tagger

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tagger en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 8 Mantener 8 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 6 Mantener 5 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001228 0.001227 R2 0.001227 0.001227 R1 0.001227 0.001227 PP 0.001226 0.001226 S1 0.001226 0.001226 S2 0.001225 0.001226 S3 0.001225 0.001225

Señales del mercado de Tagger Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.41M $3.71 M $4.11 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.76 M Ventas activas en 7 días $0.79 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Tagger Ingresos netos Precio de TAGUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Tagger (TAG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Tagger en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TAG / USDT $0.0012227 $0.0012227 $0.0012227 +1.69% 50.24M (USDT) Trade TAG / USD1 $0.0012228 $0.0012228 $0.0012228 +1.78% 46.23M (USDT) Trade