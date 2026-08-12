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Análisis técnico de TAC (TAC) de hoy

Análisis técnico de TAC (TAC) de hoy

La página de análisis de TAC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TAC a continuación.

Cambio de precio de TAC (TAC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002944---15.46%-1.74%-83.31%
Obtén más información sobre el precio de TAC

Indicadores técnicos de TAC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TAC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 0
Mantener 7
Comprar 19
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 1Comprar 13
Indicadores técnicos:MantenerVender 0Mantener 6Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002952
0.002952
R2
0.002952
0.002951
R1
0.002951
0.002951
PP
0.002951
0.002951
S1
0.00295
0.00295
S2
0.00295
0.00295
S3
0.002949
0.00295

Señales del mercado de TAC

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$3.26 M
$3.45 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.13 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de TAC

Ingresos netosPrecio de TACUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00
2026-08-08-$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TAC/USDT
$0.002944
$0.002944$0.002944
+2.47%
40.24M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TAC
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