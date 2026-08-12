Análisis técnico de TAC (TAC) de hoy La página de análisis de TAC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TAC a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TAC (TAC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002944 -- -15.46% -1.74% -83.31%

Indicadores técnicos de TAC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TAC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 7 Comprar 19 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 0 Mantener 6 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002952 0.002952 R2 0.002952 0.002951 R1 0.002951 0.002951 PP 0.002951 0.002951 S1 0.00295 0.00295 S2 0.00295 0.00295 S3 0.002949 0.00295

Señales del mercado de TAC Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $3.26 M $3.45 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TAC Ingresos netos Precio de TACUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TAC (TAC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TAC en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TAC / USDT $0.002944 $0.002944 $0.002944 +2.47% 40.24M (USDT) Trade