Análisis técnico de Trusta.AI (TA) de hoy La página de análisis de Trusta.AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Trusta.AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Trusta.AI (TA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06198 -- -3.01% -18.50% +19.53%

Indicadores técnicos de Trusta.AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Trusta.AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 6 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 5 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06224 0.06223 R2 0.06223 0.06222 R1 0.06222 0.06222 PP 0.06221 0.06221 S1 0.0622 0.0622 S2 0.06219 0.0622 S3 0.06218 0.06219

Señales del mercado de Trusta.AI Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.31M $7.63 M $7.31 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Trusta.AI Ingresos netos Precio de TAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.06 2026-08-11 $0.00 M 0.06 2026-08-10 -$0.02 M 0.06 2026-08-09 -$0.01 M 0.06 2026-08-08 $0.00 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Trusta.AI (TA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Trusta.AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TA / USDT $0.06203 $0.06203 $0.06203 +0.03% 923.29K (USDT) Trade