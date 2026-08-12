Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Trusta.AI, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Trusta.AI, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de TA

Info. de precios de TA

¿Qué es TA?

Whitepaper de TA

Sitio web oficial de TA

Tokenomía de TA

Pronóstico de precios de TA

Historial de TA

Guía de compra de TA

Conversor de moneda fiat a TA

Spot de TA

Futuros USDT-M de TA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Trusta.AI (TA) de hoy

Análisis técnico de Trusta.AI (TA) de hoy

La página de análisis de Trusta.AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Trusta.AI a continuación.

Cambio de precio de Trusta.AI (TA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06198---3.01%-18.50%+19.53%
Obtén más información sobre el precio de Trusta.AI

Indicadores técnicos de Trusta.AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Trusta.AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 6
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 1Comprar 13
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 5Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06224
0.06223
R2
0.06223
0.06222
R1
0.06222
0.06222
PP
0.06221
0.06221
S1
0.0622
0.0622
S2
0.06219
0.0622
S3
0.06218
0.06219

Señales del mercado de Trusta.AI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.31M
$7.63 M
$7.31 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Trusta.AI

Ingresos netosPrecio de TAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.06
2026-08-11$0.00 M0.06
2026-08-10-$0.02 M0.06
2026-08-09-$0.01 M0.06
2026-08-08$0.00 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Trusta.AI

Opera Trusta.AI (TA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Trusta.AI en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TA/USDT
$0.06203
$0.06203$0.06203
+0.03%
923.29K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de TA a USD

Monto

TA
TA
USD
USD

1 TA = 0.06198 USD