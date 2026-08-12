Análisis técnico de Maple Finance (SYRUP) de hoy La página de análisis de Maple Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SYRUP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Maple Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Maple Finance (SYRUP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.14988 -- -4.29% -20.25% -34.52%

Indicadores técnicos de Maple Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Maple Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 8 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 5 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1498 0.1498 R2 0.1498 0.1497 R1 0.1497 0.1497 PP 0.1497 0.1497 S1 0.1496 0.1496 S2 0.1496 0.1496 S3 0.1495 0.1496

Señales del mercado de Maple Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.16M $1.47 M $1.63 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.20 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.78 M Ventas activas en 7 días $0.77 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Maple Finance Ingresos netos Precio de SYRUPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.15 2026-08-11 -$0.06 M 0.15 2026-08-10 $0.00 M 0.15 2026-08-09 $0.13 M 0.15 2026-08-08 -$0.06 M 0.15 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Maple Finance (SYRUP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Maple Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SYRUP / USDT $0.14988 $0.14988 $0.14988 +0.18% 393.02K (USDT) Trade SYRUP / USDC $0.1498 $0.1498 $0.1498 +0.26% 366.82K (USDT) Trade