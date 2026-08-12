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Análisis técnico de Maple Finance (SYRUP) de hoy

Análisis técnico de Maple Finance (SYRUP) de hoy

La página de análisis de Maple Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SYRUP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Maple Finance a continuación.

Cambio de precio de Maple Finance (SYRUP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.14988---4.29%-20.25%-34.52%
Obtén más información sobre el precio de Maple Finance

Indicadores técnicos de Maple Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Maple Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 8
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 5Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1498
0.1498
R2
0.1498
0.1497
R1
0.1497
0.1497
PP
0.1497
0.1497
S1
0.1496
0.1496
S2
0.1496
0.1496
S3
0.1495
0.1496

Señales del mercado de Maple Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.16M
$1.47 M
$1.63 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.20 M
Ventas activas en 3 días
$0.21 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.78 M
Ventas activas en 7 días
$0.77 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Maple Finance

Ingresos netosPrecio de SYRUPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.15
2026-08-11-$0.06 M0.15
2026-08-10$0.00 M0.15
2026-08-09$0.13 M0.15
2026-08-08-$0.06 M0.15

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SYRUP/USDT
$0.14988
$0.14988$0.14988
+0.18%
393.02K (USDT)
SYRUP/USDC
$0.1498
$0.1498$0.1498
+0.26%
366.82K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD
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