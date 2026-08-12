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Análisis técnico de Swell Network (SWELL) de hoy
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|7 días
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|$0.000622
|--
|+0.37%
|-13.16%
|-50.24%
Flujo de capital de Swell Network
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.04 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.00 M
|0.00
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