Análisis técnico de swarms (SWARMS) de hoy La página de análisis de swarms proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SWARMS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de swarms a continuación. Regístrate

Cambio de precio de swarms (SWARMS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00781 -- +13.35% +28.92% -40.83%

Indicadores técnicos de Swarms

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Swarms en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 2 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.007822 0.007821 R2 0.007821 0.00782 R1 0.00782 0.00782 PP 0.007819 0.007819 S1 0.007818 0.007818 S2 0.007817 0.007818 S3 0.007816 0.007817

Señales del mercado de Swarms Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.51M $6.56 M $7.07 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.12 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Swarms Ingresos netos Precio de SWARMSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera swarms (SWARMS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de swarms en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SWARMS / USDT $0.007804 $0.007804 $0.007804 +1.33% 8.35M (USDT) Trade