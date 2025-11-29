Precio de SEA WARS hoy

El precio actual de SEA WARS (SWAR) hoy es $ 0.0000000011, con una variación del 8.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWAR a USD es $ 0.0000000011 por SWAR.

SEA WARS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SWAR. Durante las últimas 24 horas, SWAR cotiza entre $ 0.000000001 (bajo) y $ 0.0000000012 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SWAR experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +10.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 319.53.

Información del mercado de SEA WARS (SWAR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 319.53$ 319.53 $ 319.53 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,002,005,000,000,000 1,002,005,000,000,000 1,002,005,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de SEA WARS es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 319.53. El suministro circulante de SWAR es de --, con un suministro total de 1002005000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.10M.