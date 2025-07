Información de Super Anon (SUPERANON)

Anon is the official token of anoncast, the platform where anonymity meets empowerment. $ANON holders gain the ability to post securely and privately on Farcaster, using advanced zk proofs to ensure every interaction is trustless and identity remains protected. It's more than a token-it's a beacon for unfiltered, decentralized communication.

Sitio web oficial: https://anoncast.org/ Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0x0Db510e79909666d6dEc7f5e49370838c16D950f