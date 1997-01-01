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Análisis técnico de StonkBroker (STONKBROKER) de hoy
Cambio de precio de StonkBroker (STONKBROKER)
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|--
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|+7,300.00%
|+7,300.00%
Indicadores técnicos de StonkBroker
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de StonkBroker en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 0
|Comprar 11
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 2
|Mantener 4
|Comprar 6
Señales del mercado de StonkBroker
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de StonkBroker
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
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