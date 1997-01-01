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Análisis técnico de StonkBroker (STONKBROKER) de hoy

Análisis técnico de StonkBroker (STONKBROKER) de hoy

La página de análisis de StonkBroker proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STONKBROKER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de StonkBroker a continuación.

Cambio de precio de StonkBroker (STONKBROKER)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.037--+162.42%+7,300.00%+7,300.00%
Obtén más información sobre el precio de StonkBroker

Indicadores técnicos de StonkBroker

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de StonkBroker en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 4
Comprar 17
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 11
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.036987
0.036982
R2
0.036982
0.036978
R1
0.036977
0.036976
PP
0.036972
0.036972
S1
0.036967
0.036968
S2
0.036962
0.036966
S3
0.036957
0.036962

Señales del mercado de StonkBroker

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.18 M
Ventas activas en 7 días
$0.17 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de StonkBroker

Ingresos netosPrecio de STONKBROKERUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STONKBROKER/USD1
$0.036674
$0.036674$0.036674
+16.75%
1.58M (USDT)
STONKBROKER/USDT
$0.037
$0.037$0.037
+18.19%
3.41M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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