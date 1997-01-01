Análisis técnico de StonkBroker (STONKBROKER) de hoy La página de análisis de StonkBroker proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STONKBROKER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de StonkBroker a continuación. Regístrate

Cambio de precio de StonkBroker (STONKBROKER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.037 -- +162.42% +7,300.00% +7,300.00%

Indicadores técnicos de StonkBroker

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de StonkBroker en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 4 Comprar 17 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 11 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.036987 0.036982 R2 0.036982 0.036978 R1 0.036977 0.036976 PP 0.036972 0.036972 S1 0.036967 0.036968 S2 0.036962 0.036966 S3 0.036957 0.036962

Señales del mercado de StonkBroker Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.18 M Ventas activas en 7 días $0.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de StonkBroker Ingresos netos Precio de STONKBROKERUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera StonkBroker (STONKBROKER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de StonkBroker en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STONKBROKER / USD1 $0.036674 $0.036674 $0.036674 +16.75% 1.58M (USDT) Trade STONKBROKER / USDT $0.037 $0.037 $0.037 +18.19% 3.41M (USDT) Trade