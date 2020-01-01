Análisis técnico de STONK (STONK) de hoy La página de análisis de STONK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STONK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STONK a continuación. Regístrate

Cambio de precio de STONK (STONK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01029 -- +1,370.00% +1,370.00% +1,370.00%

Indicadores técnicos de STONK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STONK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 2 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.010571 0.010569 R2 0.010569 0.010567 R1 0.010566 0.010566 PP 0.010564 0.010564 S1 0.010561 0.010562 S2 0.010559 0.010561 S3 0.010556 0.010559

Señales del mercado de STONK Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $0.03 M $0.05 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.20 M Ventas activas en 3 días $0.20 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.38 M Ventas activas en 7 días $0.38 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de STONK Ingresos netos Precio de STONKUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera STONK (STONK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de STONK en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STONK / USD1 $0.010289 $0.010289 $0.010289 -17.33% 4.53M (USDT) Trade STONK / USDT $0.010308 $0.010308 $0.010308 -15.42% 10.20M (USDT) Trade