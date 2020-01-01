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Análisis técnico de STONK (STONK) de hoy

Análisis técnico de STONK (STONK) de hoy

La página de análisis de STONK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STONK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STONK a continuación.

Cambio de precio de STONK (STONK)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01029--+1,370.00%+1,370.00%+1,370.00%
Obtén más información sobre el precio de STONK

Indicadores técnicos de STONK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STONK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 2
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.010571
0.010569
R2
0.010569
0.010567
R1
0.010566
0.010566
PP
0.010564
0.010564
S1
0.010561
0.010562
S2
0.010559
0.010561
S3
0.010556
0.010559

Señales del mercado de STONK

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$0.03 M
$0.05 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.20 M
Ventas activas en 3 días
$0.20 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.38 M
Ventas activas en 7 días
$0.38 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de STONK

Ingresos netosPrecio de STONKUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STONK/USD1
$0.010289
$0.010289$0.010289
-17.33%
4.53M (USDT)
STONK/USDT
$0.010308
$0.010308$0.010308
-15.42%
10.20M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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