Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre STBL, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre STBL, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de STBL

Info. de precios de STBL

¿Qué es STBL?

Whitepaper de STBL

Sitio web oficial de STBL

Tokenomía de STBL

Pronóstico de precios de STBL

Historial de STBL

Guía de compra de STBL

Conversor de moneda fiat a STBL

Spot de STBL

Futuros USDT-M de STBL

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de STBL (STBL) de hoy

Análisis técnico de STBL (STBL) de hoy

La página de análisis de STBL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STBL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STBL a continuación.

Cambio de precio de STBL (STBL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02331---3.08%+2.32%-30.79%
Obtén más información sobre el precio de STBL

Indicadores técnicos de STBL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STBL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 6
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02336
0.02335
R2
0.02335
0.02334
R1
0.02334
0.02334
PP
0.02333
0.02333
S1
0.02332
0.02332
S2
0.02331
0.02332
S3
0.0233
0.02331

Señales del mercado de STBL

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.23M
$3.96 M
$3.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.12 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de STBL

Ingresos netosPrecio de STBLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.01 M0.03
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre STBL

Opera STBL (STBL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de STBL en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STBL/USDT
$0.02331
$0.02331$0.02331
+3.05%
3.07M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de STBL a USD

Monto

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.02331 USD