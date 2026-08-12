Análisis técnico de STBL (STBL) de hoy La página de análisis de STBL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STBL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STBL a continuación. Regístrate

Cambio de precio de STBL (STBL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02331 -- -3.08% +2.32% -30.79%

Indicadores técnicos de STBL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STBL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 6 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 6 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02336 0.02335 R2 0.02335 0.02334 R1 0.02334 0.02334 PP 0.02333 0.02333 S1 0.02332 0.02332 S2 0.02331 0.02332 S3 0.0233 0.02331

Señales del mercado de STBL Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.23M $3.96 M $3.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.12 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de STBL Ingresos netos Precio de STBLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.01 M 0.03 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera STBL (STBL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de STBL en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STBL / USDT $0.02331 $0.02331 $0.02331 +3.05% 3.07M (USDT) Trade