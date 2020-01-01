Análisis técnico de Starpower (STAR) de hoy La página de análisis de Starpower proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STAR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Starpower a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Starpower (STAR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0968 -- +17.47% -37.15% -3.20%

Indicadores técnicos de Starpower

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Starpower en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 1 Comprar 9 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.09671 0.09668 R2 0.09668 0.09667 R1 0.09667 0.09666 PP 0.09664 0.09664 S1 0.09663 0.09663 S2 0.0966 0.09662 S3 0.09659 0.0966

Señales del mercado de Starpower Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.35M $2.24 M $2.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.25 M Ventas activas en 3 días $0.25 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.39 M Ventas activas en 7 días $0.40 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Starpower Ingresos netos Precio de STARUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Starpower (STAR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Starpower en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STAR / USDT $0.0968 $0.0968 $0.0968 +1.46% 368.32K (USDT) Trade