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Análisis técnico de Subsquid (SQD) de hoy

Análisis técnico de Subsquid (SQD) de hoy

La página de análisis de Subsquid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SQD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Subsquid a continuación.

Cambio de precio de Subsquid (SQD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05254--+63.37%+74.31%+39.36%
Obtén más información sobre el precio de Subsquid

Indicadores técnicos de Subsquid

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Subsquid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 2
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 0Comprar 13
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 2Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05257
0.05255
R2
0.05255
0.05253
R1
0.05252
0.05252
PP
0.0525
0.0525
S1
0.05247
0.05248
S2
0.05245
0.05247
S3
0.05242
0.05245

Señales del mercado de Subsquid

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.05M
$3.82 M
$3.86 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.09M
Compras activas en 3 días
$2.87 M
Ventas activas en 3 días
$2.96 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$3.14 M
Ventas activas en 7 días
$3.21 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Subsquid

Ingresos netosPrecio de SQDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.05
2026-08-11-$0.14 M0.05
2026-08-10-$0.04 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.04
2026-08-08$0.00 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SQD/USDT
$0.05245
$0.05245$0.05245
+6.54%
4.81M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0.05254 USD