Análisis técnico de Subsquid (SQD) de hoy La página de análisis de Subsquid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SQD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Subsquid a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Subsquid (SQD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05254 -- +63.37% +74.31% +39.36%

Indicadores técnicos de Subsquid

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Subsquid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 2 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 2 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05257 0.05255 R2 0.05255 0.05253 R1 0.05252 0.05252 PP 0.0525 0.0525 S1 0.05247 0.05248 S2 0.05245 0.05247 S3 0.05242 0.05245

Señales del mercado de Subsquid Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $3.82 M $3.86 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.09M Compras activas en 3 días $2.87 M Ventas activas en 3 días $2.96 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $3.14 M Ventas activas en 7 días $3.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Subsquid Ingresos netos Precio de SQDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.05 2026-08-11 -$0.14 M 0.05 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Subsquid (SQD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Subsquid en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SQD / USDT $0.05245 $0.05245 $0.05245 +6.54% 4.81M (USDT) Trade