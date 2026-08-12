Análisis técnico de SPX6900 (SPX) de hoy La página de análisis de SPX6900 proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SPX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SPX6900 a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SPX6900 (SPX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3182 -- -2.28% -15.13% -21.73%

Indicadores técnicos de SPX6900

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SPX6900 en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 1 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3186 0.3185 R2 0.3185 0.3184 R1 0.3184 0.3183 PP 0.3183 0.3183 S1 0.3182 0.3182 S2 0.3181 0.3181 S3 0.318 0.3181

Señales del mercado de SPX6900 Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $2.71 M $2.74 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.16M Compras activas en 3 días $1.85 M Ventas activas en 3 días $2.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.06M Compras activas en 7 días $4.22 M Ventas activas en 7 días $4.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SPX6900 Ingresos netos Precio de SPXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.16 M 0.32 2026-08-11 -$0.46 M 0.32 2026-08-10 -$0.69 M 0.32 2026-08-09 -$0.38 M 0.33 2026-08-08 -$0.54 M 0.33 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SPX6900 (SPX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SPX6900 en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SPX / USDT $0.3182 $0.3182 $0.3182 +1.27% 464.28K (USDT) Trade SPX / USDC $0.3182 $0.3182 $0.3182 +1.08% 172.02K (USDT) Trade