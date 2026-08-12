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Análisis técnico de SPX6900 (SPX) de hoy

Análisis técnico de SPX6900 (SPX) de hoy

La página de análisis de SPX6900 proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SPX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SPX6900 a continuación.

Cambio de precio de SPX6900 (SPX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.3182---2.28%-15.13%-21.73%
Obtén más información sobre el precio de SPX6900

Indicadores técnicos de SPX6900

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SPX6900 en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 1
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 11Mantener 0Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3186
0.3185
R2
0.3185
0.3184
R1
0.3184
0.3183
PP
0.3183
0.3183
S1
0.3182
0.3182
S2
0.3181
0.3181
S3
0.318
0.3181

Señales del mercado de SPX6900

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$2.71 M
$2.74 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.16M
Compras activas en 3 días
$1.85 M
Ventas activas en 3 días
$2.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.06M
Compras activas en 7 días
$4.22 M
Ventas activas en 7 días
$4.28 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SPX6900

Ingresos netosPrecio de SPXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.16 M0.32
2026-08-11-$0.46 M0.32
2026-08-10-$0.69 M0.32
2026-08-09-$0.38 M0.33
2026-08-08-$0.54 M0.33

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SPX/USDT
$0.3182
$0.3182$0.3182
+1.27%
464.28K (USDT)
SPX/USDC
$0.3182
$0.3182$0.3182
+1.08%
172.02K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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