Análisis técnico de Spark (SPK) de hoy La página de análisis de Spark proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SPK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Spark a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Spark (SPK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01421 -- -7.91% -15.92% -57.10%

Indicadores técnicos de Spark

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Spark en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 3 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0142 0.01419 R2 0.01419 0.01419 R1 0.01419 0.01419 PP 0.01418 0.01418 S1 0.01418 0.01418 S2 0.01417 0.01418 S3 0.01417 0.01417

Señales del mercado de Spark Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.37M $9.74 M $10.10 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.77 M Ventas activas en 7 días $0.74 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Spark Ingresos netos Precio de SPKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.05 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 -$0.03 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Spark (SPK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Spark en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SPK / USDT $0.0142 $0.0142 $0.0142 +2.15% 4.17M (USDT) Trade SPK / USDC $0.01421 $0.01421 $0.01421 +2.37% 3.79M (USDT) Trade