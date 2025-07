Información de Sphere (SPHR)

Sphere is the first crypto launchpad combining AI and SocialFi elements, designed to seamlessly connect both EVM and non-EVM projects, promoting cross-chain interoperability and decentralized innovation.

Sitio web oficial: http://sphr.mobi/ Whitepaper: https://spheresphr.gitbook.io/sphere-white-paper/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x70cB7128e2890d38776D430e480b91348218df50