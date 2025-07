Información de Sao Paulo FC FT (SPFC)

The Sao Paulo FC Fan Token allows $SPFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

Sitio web oficial: https://socios.com Explorador de bloques: https://chiliscan.com/token/0x540165b9dfdde31658f9ba0ca5504eda448bffd0