Análisis técnico de Spacecoin (SPACE) de hoy La página de análisis de Spacecoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SPACE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Spacecoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Spacecoin (SPACE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005426 -- -7.71% -10.63% -28.21%

Indicadores técnicos de Spacecoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Spacecoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 2 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 0 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005438 0.005438 R2 0.005438 0.005437 R1 0.005437 0.005437 PP 0.005437 0.005437 S1 0.005436 0.005436 S2 0.005436 0.005436 S3 0.005435 0.005436

Señales del mercado de Spacecoin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.15M $1.32 M $1.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.17 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Spacecoin Ingresos netos Precio de SPACEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Spacecoin (SPACE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Spacecoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SPACE / USDT $0.005426 $0.005426 $0.005426 +2.12% 18.95M (USDT) Trade