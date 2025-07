Información de Solvm (SOVM)

SOLVM integrates native L2 scaling with ZK privacy on Solana, paving the way for efficient, secure DApps that can serve millions.

Sitio web oficial: https://solvm.io/ Whitepaper: https://docs.solvm.io/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/7mEnzn7eRvnKUTEc3A7sxDp9eMF6uP6Jp8GsdxjGRat2