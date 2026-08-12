Análisis técnico de SOON (SOON) de hoy La página de análisis de SOON proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SOON. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SOON a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SOON (SOON) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.219 -- +0.73% +32.80% +26.00%

Flujo de capital de SOON Ingresos netos Precio de SOONUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.22 2026-08-11 $0.01 M 0.22 2026-08-10 $0.00 M 0.22 2026-08-09 $0.00 M 0.22 2026-08-08 $0.00 M 0.22 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SOON (SOON) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SOON en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SOON / USDT $0.219 $0.219 $0.219 +0.73% 584.02K (USDT) Trade