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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Sonic SVM, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Sonic SVM, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Sonic SVM (SONIC) de hoy

Análisis técnico de Sonic SVM (SONIC) de hoy

La página de análisis de Sonic SVM proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SONIC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sonic SVM a continuación.

Cambio de precio de Sonic SVM (SONIC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0182--+0.94%-23.24%-58.32%
Obtén más información sobre el precio de Sonic SVM

Indicadores técnicos de Sonic SVM

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sonic SVM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 6
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01827
0.01827
R2
0.01827
0.01826
R1
0.01826
0.01826
PP
0.01826
0.01826
S1
0.01825
0.01825
S2
0.01825
0.01825
S3
0.01824
0.01825

Señales del mercado de Sonic SVM

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.66M
$7.57 M
$8.23 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.04 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Sonic SVM

Ingresos netosPrecio de SONICUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.02 M0.02
2026-08-09-$0.01 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SONIC/USDT
$0.0182
$0.0182$0.0182
+0.60%
2.98M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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