Análisis técnico de Solv Protocol (SOLV) de hoy La página de análisis de Solv Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SOLV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solv Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Solv Protocol (SOLV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002396 -- +2.17% -9.04% -49.55%

Indicadores técnicos de Solv Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solv Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 7 Mantener 10 Comprar 9 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 6 Comprar 7 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002393 0.002393 R2 0.002393 0.002392 R1 0.002392 0.002392 PP 0.002392 0.002392 S1 0.002391 0.002391 S2 0.002391 0.002391 S3 0.00239 0.002391

Señales del mercado de Solv Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.35M $6.35 M $7.70 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.33 M Ventas activas en 3 días $0.32 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.61 M Ventas activas en 7 días $0.59 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Solv Protocol Ingresos netos Precio de SOLVUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.11 M 0.00 2026-08-10 -$0.09 M 0.00 2026-08-09 $0.06 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Solv Protocol (SOLV) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Solv Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SOLV / USDT $0.002398 $0.002398 $0.002398 +0.58% 23.86M (USDT) Trade