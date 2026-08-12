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Análisis técnico de Solv Protocol (SOLV) de hoy

Análisis técnico de Solv Protocol (SOLV) de hoy

La página de análisis de Solv Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SOLV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solv Protocol a continuación.

Cambio de precio de Solv Protocol (SOLV)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002396--+2.17%-9.04%-49.55%
Obtén más información sobre el precio de Solv Protocol

Indicadores técnicos de Solv Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solv Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 7
Mantener 10
Comprar 9
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 6Comprar 7
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002393
0.002393
R2
0.002393
0.002392
R1
0.002392
0.002392
PP
0.002392
0.002392
S1
0.002391
0.002391
S2
0.002391
0.002391
S3
0.00239
0.002391

Señales del mercado de Solv Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.35M
$6.35 M
$7.70 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.33 M
Ventas activas en 3 días
$0.32 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.61 M
Ventas activas en 7 días
$0.59 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Solv Protocol

Ingresos netosPrecio de SOLVUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.11 M0.00
2026-08-10-$0.09 M0.00
2026-08-09$0.06 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SOLV/USDT
$0.002398
$0.002398$0.002398
+0.58%
23.86M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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