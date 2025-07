Información de SumatiWorld (SMAT)

SUMAT IWORLD is a 3D blockchain game blending AI, Idle, ARPG, DeFi, and social systems. Players can explore, battle, meditate, build territories, and participate in the ecosystem through NFTs and DAO governance.

Sitio web oficial: https://sumatiworld.org/ Whitepaper: https://sumatiworld.gitbook.io/sumati-world Explorador de bloques: https://arbiscan.io/token/0xD32081FeDd3f94e727581341EacC8D18707Dd7bC