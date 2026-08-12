Análisis técnico de Solstice Finance (SLX) de hoy La página de análisis de Solstice Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SLX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solstice Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Solstice Finance (SLX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07859 -- -0.33% -46.62% +109.57%

Indicadores técnicos de Solstice Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solstice Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 11 Comprar 12 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 4 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0788 0.0788 R2 0.0788 0.0787 R1 0.0787 0.0787 PP 0.0787 0.0787 S1 0.0786 0.0786 S2 0.0786 0.0786 S3 0.0785 0.0786

Señales del mercado de Solstice Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.56M $3.11 M $3.66 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.10M Compras activas en 3 días $0.50 M Ventas activas en 3 días $0.40 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.16M Compras activas en 7 días $2.83 M Ventas activas en 7 días $2.67 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Solstice Finance Ingresos netos Precio de SLXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 $0.13 M 0.08 2026-08-10 $0.06 M 0.08 2026-08-09 -$0.02 M 0.08 2026-08-08 -$0.62 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Solstice Finance (SLX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Solstice Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SLX / USDT $0.07861 $0.07861 $0.07861 +3.73% 3.15M (USDT) Trade