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Análisis técnico de Solstice Finance (SLX) de hoy

Análisis técnico de Solstice Finance (SLX) de hoy

La página de análisis de Solstice Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SLX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solstice Finance a continuación.

Cambio de precio de Solstice Finance (SLX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07859---0.33%-46.62%+109.57%
Obtén más información sobre el precio de Solstice Finance

Indicadores técnicos de Solstice Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solstice Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 11
Comprar 12
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 4Comprar 8
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 7Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0788
0.0788
R2
0.0788
0.0787
R1
0.0787
0.0787
PP
0.0787
0.0787
S1
0.0786
0.0786
S2
0.0786
0.0786
S3
0.0785
0.0786

Señales del mercado de Solstice Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.56M
$3.11 M
$3.66 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.10M
Compras activas en 3 días
$0.50 M
Ventas activas en 3 días
$0.40 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.16M
Compras activas en 7 días
$2.83 M
Ventas activas en 7 días
$2.67 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Solstice Finance

Ingresos netosPrecio de SLXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11$0.13 M0.08
2026-08-10$0.06 M0.08
2026-08-09-$0.02 M0.08
2026-08-08-$0.62 M0.09

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SLX/USDT
$0.07861
$0.07861$0.07861
+3.73%
3.15M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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SLX
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USD

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