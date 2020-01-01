Análisis técnico de SkyAI (SKYAI) de hoy La página de análisis de SkyAI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SKYAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SkyAI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SkyAI (SKYAI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08183 -- +28.34% +145.73% -81.25%

Indicadores técnicos de SkyAI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SkyAI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08199 0.0819 R2 0.0819 0.08185 R1 0.08186 0.08182 PP 0.08177 0.08177 S1 0.08173 0.08172 S2 0.08164 0.08169 S3 0.0816 0.08164

Señales del mercado de SkyAI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.41M $6.10 M $6.50 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.08M Compras activas en 3 días $34.36 M Ventas activas en 3 días $34.44 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.14M Compras activas en 7 días $154.66 M Ventas activas en 7 días $154.51 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SkyAI Ingresos netos Precio de SKYAIUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SkyAI (SKYAI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SkyAI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SKYAI / USDT $0.08183 $0.08183 $0.08183 -0.70% 24.06M (USDT) Trade